台兵駕車失控 兩女鐵騎捱撞亡

【本報綜合報道】台灣高雄市上周六上午發生致命車禍，一名22歲陳姓男子駕車失控擦撞逆線一輛私家車後，再撞上兩輛電單車，兩名電單車女司機死亡，另一名女乘客受傷。陳男為休假的第八軍團陸軍裝甲564旅下士，軍方指他沒有酒後駕駛。

事發上周六上午8時37分，陳男駕車駛經岡山區大莊路，轉彎時衝過對面行車線險撞逆線私家車，他緊急把車拉回時失控蛇行，先差點衝出路肩，之後擦撞另一輛逆線私家車，再撞向前方分別由60歲陳姓女子和62歲黃姓女子駕駛的電單車。現場附近一間宮廟的工作人員表示，當時有車輛碎片飛進廟內；工作人員出外查看，看見3人倒地，其中一人當場無呼吸心跳。工作人員連忙為傷者打傘，剛好一名醫生經過替各人急救。陳女和黃女送院搶救無效，陳女電單車上的69歲呂姓女乘客受傷。

警方初步調查顯示陳男沒酒後駕駛，在私家車發現迷彩軍服和臂章，證實他是軍人。陳男的營區位於高雄阿蓮，車禍在距離營區約10分鐘車程的路上發生。第八軍團發言人王俊傑少將回應指，陳男休假期間駕車發生車禍，導致民眾傷亡，全案已經由高雄市岡山分局處理，將通令各單位加強行車安全教育及防衞駕駛觀念。