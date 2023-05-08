老人欠薪至死 當局15年後續卸責

【本報綜合報道】江蘇省連雲港市一名老人被村委會拖欠8,600元（人民幣‧下同，約9,770港元）工資15年，3年前去世也只給予1,000元（約1,140港元），至今尚未結清。該村前村委會主任上周五證實，當時僱用老人看護沙石並承諾由村委會支付薪金，但事後因沒錢而拖欠。當地鎮政府稱欠錢的是工程隊，目前聯繫不上。

官方籲家屬尋司法解決 內地網民上周四發布影片，指事發在該市贛榆區沙河鎮鄧宅村，涉事老人李大山的妻子展示證明，指丈夫2008年獲聘請看護材料，日薪50元（約57港元），合共看護172天，村委會一直未付清，丈夫2020年8月去世。她指家屬曾多次到村幹部討要欠款，到鎮裏反映問題亦未獲解決，至今被拖欠剩餘的7,600元（約8,630港元）工資15年之久。

該證明的落款人之一李志稱，他並未簽署該證明，但此事屬實，指村幹部當年僱用李大山及另一人時，商量好由村裏付錢，但沒錢一直拖欠。他又稱，其親戚的工程隊當年負責修路，但交通局事後驗收時指只有一部分合格，工程隊僅收到合格部分的工程款，損失嚴重。沙河鎮宣傳委員劉澤華稱，當時是工程隊僱用李等人，欠錢的是工程隊，建議相關家屬通過司法渠道解決問題。