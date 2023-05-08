查進口車地圖 20輛損國家主權

【本報綜合報道】上海海關所屬上海外高橋港區海關上周六表示，當局近日查驗進口汽車期間，查獲20輛進口汽車的車載導航地圖，存在損害中國國家主權的問題。

涉西藏區劃界 車輛被扣 海關關員現場查驗時發現，該批進口汽車的車載導航地圖未把中國藏南地區以國界線標註在中國境內，同時標註非法的「麥克馬洪線」，該批進口車輛被依法暫扣，等待進一步處理。海關提醒，正確的國家版圖是國家主權和領土完整的象徵，不符合中國地圖內容管理規定的印刷品和出版物，一律禁止印製或進出口。相關地圖或地圖製品生產和進出口經營企業應該嚴格遵守法律法規，依法展開地圖經營活動。

「麥克馬洪線」是英國探險家為印度測量時在英屬印度和西藏邊境劃出的一條分界線，並以英國外交官亨利‧麥克馬洪（Henry McMahon）命名。「麥克馬洪線」把傳統上被認為屬於藏區、約9萬平方公里的領土劃給印度和緬甸。美國國會參議院今年3月14日通過決議，承認「麥克馬洪線」是中印邊界線，中國不承認該界線。