詐騙組織化 內地一季拘萬人

【本報綜合報道】中國最高人民檢察院上周六指，今年一季度全國批准逮捕涉嫌詐騙犯罪10,923人，在所有罪名排第2；提起公訴18,146人，在所有罪名排第5。詐騙犯罪呈形式不斷翻新，組織化、規模化特徵明顯，犯罪手段智能化、隱蔽性強。

除了電訊網絡詐騙、金融詐騙、套路貸詐騙等傳統常見多發的詐騙類型外，養老詐騙、醫保詐騙、收藏品詐騙等新類型詐騙不斷湧現。在起訴的詐騙案件中，半數以上為共同犯罪，顯示詐騙犯罪更趨組織化、規模化。官方披露的一宗詐騙案顯示，不法分子註冊成立數間連鎖公司，招募員工組成詐騙犯罪集團，將從集散批發市場廉價批發的工藝品、字畫，包裝成具有數倍至數十倍升值空間的「藏品」引誘長者購買，並最終成功從160多名被害人騙取2,000多萬元人民幣（約2,300萬港元）。

另不法分子由以往單純利用電話實施詐騙，現時開始轉向互聯網，在不同詐騙環節利用人工智能、大數據分析。網絡環境下的詐騙行為傳播範圍廣、速度快、受騙者眾，犯罪成本低、容易複製，既增加辦案成本，也加大犯罪打擊和預防難度。