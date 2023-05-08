中阿巴外長會談 加強反恐合作

【本報綜合報道】中國外長秦剛上周六在巴基斯坦伊斯蘭堡出席中阿巴三方外長對話，他稱中方願同阿富汗和巴基斯坦加強反恐安全合作，反對一切形式的恐怖主義，加大合作打擊恐怖主義力度，並希望阿巴兩國加強保護中方人員、機構和項目。

秦剛冀兩國護中方人員 對話由巴基斯坦外長比拉瓦爾主持，阿富汗臨時政府代理外長穆塔基出席。秦剛表示，三方要在阿富汗鄰國協調合作機制等地區多邊框架下加強反恐安全事務合作。穆塔基和比拉瓦爾表示，願意積極推進三方合作，制訂政治、安全、經濟等領域合作的路線圖，維護三國共同利益，實現互利共贏。三國外長亦同意堅持睦鄰友好，深化政治互信，尊重彼此主權和領土完整，通過平等協商妥善處理矛盾分歧，反對干涉阿富汗內政，反對非法單邊制裁阿富汗，反對一切損害地區和平穩定的行為。

秦剛也與穆塔基舉行雙邊會面，他強調阿富汗應該切實履行打擊恐怖主義的承諾，堅決打擊包括東伊運在內的恐怖勢力，確保當地的中國人員和機構安全。穆塔基說，阿富汗高度重視發展對華關係，絕不允許任何勢力利用該國領土從事反華活動。

在同日舉行的中巴外長戰略對話上，秦剛指中方願同巴方一道落實好兩國領導人重要共識，推進中巴全方位合作。比拉瓦爾稱巴方將全力追捕涉華恐襲案疑犯，堅決打擊東伊運、俾路支解放軍等恐怖組織，確保當地的中方人員、項目和機構安全。