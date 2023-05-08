星宇航機滯東京 累客打地鋪過夜

稱側風影響 董事長道歉 台當局調查 由於調動出現問題，台灣星宇航空一架原定前天下午從日本東京飛往台北客機無法如期起飛，導致302名乘客需在東京成田機場航廈「打地鋪」過夜，其中188人昨天首先返台。星宇航空董事長昨天親赴東京道歉，承認公司的確發生問題。台灣交通部民用航空局昨天指翌日會與星宇航空高層會面，要求對方說明情況，若有違法就會開罰。

涉事航班編號JX 803，由空中巴士A350型客機負責執飛，原定日本時間前天下午4時10起飛，預計同日傍晚6時50分左右抵達桃園國際機場。大批乘客一早已坐在客機等候，至翌日凌晨左右被請落飛機，被迫在航廈過夜。星宇航空昨天稱，由於客機前天抵達成田機場後，其指示燈顯示異常，遂依規定展開檢查，至同日傍晚6時13分完成，隨後準備起飛。

當談及客機其後為何遲遲未能離開時，星宇航空隨後解釋，在旗下客機準備起飛時，成田機場當時正受側風影響，導致大量飛機需等候升降。此外，由於客機沒有及時取得起飛許可，導致飛航人員面臨超時問題，公司隨即由台北急召另外兩名機師趕往東京，最終因為機場已達禁飛時間，同時不准機上已清關旅客離開機場，因此只能夠提供睡袋及點心等，安排乘客在機場候機室過夜。

機長疑不知凌晨禁飛 然而，有台媒質疑，星宇航空前天早上一班編號JX 800航班降落成田機場後就會改為編號JX 801航班返台，卻因降落時側風太大，中途需轉降日本名古屋，至晚上7時52分才降落原定目的地，最終造成JX 801取消。由於星宇航空把乘搭JX 801航班乘客併入JX 803航班之中，再加上JX 801乘客須重新辦理登機手續，種種原因導致JX 803無法按照原定時間起飛。

另有台媒昨天公布一段疑似JX 803機長與成田機場航空交通指揮塔人員無線電通訊內容，該名機長得悉不獲發航空交通管制許可，疑似不知道機場會實施禁飛。資料顯示，成田機場由凌晨零時至早上6時禁止飛機升降，避免噪音影響附近居民。

公司向乘客全額退款 面對外界批評，星宇航空董事長張國煒昨天親赴成田機場了解情況，同時向受影響乘客道歉，「我們也發現自己有些問題」。星宇航空承諾，JX 803乘客來回機票費用可獲退款，藉此展現公司最大誠意，而內部也將檢視此事應對手法。本報綜合報道

JX 801乘客表現激動。（中時電子報圖片）