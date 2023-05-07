兩岸國際

1100根筷子建塔
內媒前日報道，中國江西省贛州市一名男子經計算和準備，耗時一個月，使用1,100根筷子建成一座小型「寶塔」。寶塔非常講究，內部地基精密，使筷子塔矗立不倒。看到完工的寶塔，不少網民發出感嘆，大讚男子的耐心和手工，稱其是「神一般的DIY」。
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