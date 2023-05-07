5月7日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月07日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
1100根筷子建塔
內媒前日報道，中國江西省贛州市一名男子經計算和準備，耗時一個月，使用1,100根筷子建成一座小型「寶塔」。寶塔非常講究，內部地基精密，使筷子塔矗立不倒。看到完工的寶塔，不少網民發出感嘆，大讚男子的耐心和手工，稱其是「神一般的DIY」。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230507-0507_00180_069/1100根筷子建塔
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc