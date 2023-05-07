時興寵物旅行 主人願擲千金

【本報綜合報道】適逢長假期，內地不少民眾趁機出遊，其中攜寵物到「打卡」景區成為一道特別的風景線。事實上，內地寵物旅遊已悄然興起，不少「剷屎官」花費上千元（人民幣•下同約1,135港元）報團，只求與愛寵共度美好時光。

來自中國廣西壯族自治區柳州市的韋妮自從養狗後，便因擔心愛犬獨留在家無人照顧，一直不敢出門旅遊。她日前報團參加寵物旅行團，解決了她的擔憂，今個假期過得格外充實。90後年輕人小魚（化名）亦帶上4隻狗連續報名參加兩場寵物旅行，先後遊覽廣西南寧市及廣東陽江市海陵島。她指雖然旅行花費上千元，但能和狗狗一起旅行，看着牠們開心，感覺非常值得。