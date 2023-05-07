烏指俄傭兵固陣 無迹象撤走

米津采夫

【本報綜合報道】俄羅斯僱傭兵瓦格納集團領袖普里高津上周四揚言，在周三前撤出巴赫木特。惟烏克蘭軍方上周五表示，沒有迹象顯示瓦格納部隊準備撤走，反而鞏固陣地及增援，希望在周二前衞國戰爭勝利紀念日前奪取巴赫木特。

烏克蘭副國防部長馬利亞爾稱，瓦格納部隊從整個進攻線上撤走，改為集中在巴赫木特方向。烏克蘭國防部情報總局官員切爾尼亞克指出，儘管普里高津聲稱要撤軍，但目前沒有看到瓦格納部隊將離開巴赫木特的迹象。烏克蘭東方司令部發言人切列瓦蒂更指，巴赫木特及附近守軍陣地僅在上周五一天，便落下520枚不同口徑火炮炮彈。他認為，普里高津試圖用缺乏彈藥作部隊傷亡高企原因，瓦格納部隊每天有過百人陣亡。

俄前副防長傳任瓦格納高層 連日飽受普里高津批評的俄羅斯國防部長紹伊古，上周四在特別軍事行動地區視察南部軍區部隊，了解武器裝備存放及修復情況。他指示副國防部長庫茲緬科夫，要向參戰部隊提供所有必要武器和軍事裝備。有報道指，日前撤職的前副國防部長米津采夫，已加入瓦格納成為副指揮官。