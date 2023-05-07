俄頻干擾 美助烏設法保障HIMARS

【本報綜合報道】美國傳媒上周五報道，俄軍最近數月頻繁電子干擾烏軍的M142高機動多管火箭系統（HIMARS）GPS制導瞄準系統，導致火箭偏離目標。烏克蘭軍方官員在美國協助下，不得不想出各種變通方法，以繼續使用HIMARS。

烏克蘭東線一名無人機操作員透露，去年11月前從沒見過HIMARS受如此嚴重干擾。南部赫爾松州一名無人機操作員表示，HIMARS有效性大幅下降，它們雖然非常必要及深受依賴，但失去以前的主導地位。消息人士指，由於俄軍在烏克蘭前線基本停滯不前及困守防禦陣地，愈來愈多使用干擾系統對抗HIMARS。而且，俄軍把部分干擾設備移到更遠地方，令射程80公里的火箭無法觸及。

有美國國防部高官稱，變通方法包括更新瞄準系統及火箭軟件，最近一次更新是上周。美國國防部外洩密件顯示，美國協助烏克蘭找到及摧毀干擾裝置是首要工作。GPS干擾可影響其他美國援助的智能彈藥，包括神劍炮彈及聯合直接攻擊彈藥，其中後者特別容易受到干擾。烏軍利用HIMARS打擊俄軍後勤中心、彈藥庫、指揮所及通訊節點，截至本年2月共發射近9,500枚火箭。

英認援烏武器未抵前線已易手 英國武裝部隊國務大臣希佩上周四承認，部分英國援助予烏克蘭的武器在抵達前線前已易手。惟他拒絕透露轉售的武器型號及數量，僅強調個案十分罕見。