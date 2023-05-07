英王查理斯三世正式加冕

相隔70年 西敏寺再有君主儀式 英國國王查理斯三世與王后卡米拉加冕禮昨天早上在倫敦西敏寺舉行，是當地相隔70年後再有君主加冕。他的兒子哈利王子亦有到場，卻不見媳婦梅根蹤影。整個儀式較查理斯母親、已故女王伊利沙伯二世1953年舉行加冕禮時間為短，規模有所縮減。而特拉法加廣場則有反君主制組織及環保團體示威，多人被捕。

哈利親見證 場外出現示威 與王室婚禮不同，加冕禮屬於國事活動，由英國政府承擔有關開支，並決定嘉賓名單。在加冕禮舉行前，大批來賓陸續前往西敏寺，包括多名英國前首相、現任首相辛偉誠、法國總統馬克龍、一眾王室成員及查理斯長子、王儲威廉王子等。值得留意的是，哈利亦有到場見證父親加冕，當天也是其兒子阿奇4歲生日。與此同時，一批反君主制組織及環保團體人士在特拉法加廣場示威，至少20人被警方拘捕。

查理斯與卡米拉於當地昨天早上10時左右一同乘坐鑽禧馬車從白金漢宮出發，其中查理斯穿上米白色長袍。在群眾歡呼聲中，車隊途經倫敦多地，最後抵達西敏寺。過去900年間，當地君主加冕禮一直在西敏寺舉行，查理斯是第40位。

踏入早上11時左右，查理斯站在加冕椅旁，由英國聖公會坎特伯雷大主教韋爾比宣告為新君主，眾人高呼「天佑國王」。他之後宣誓維護法律及國教，再脫下長袍，由大主教在其頭、胸及手部塗抹聖油。他最後坐在加冕椅上，並獲授予王室寶球及君主權杖等，再由韋爾比為其戴上聖愛德華王冠；王后卡米拉隨後亦以同樣方式受膏及加冕。

在一眾授予查理斯物品中，以聖愛德華王冠最為矚目。它是由黃金製造，鑲有444顆寶石，僅在加冕時使用，重量達到2.23公斤。由於王冠上庫里南二號鑽石是英國上世紀從南非掠奪得來，南非上周四有人發起聯署，促請英方歸還鑽石，已募得約8,000人簽名。

天氣影響 飛行表演縮規模 經上述儀式後，查理斯與卡米拉改乘黃金馬車返白金漢宮，再在陽台現身。受天氣問題影響，英國皇家空軍派出紅箭飛行表演隊及直升機參與飛行表演，規模有所縮減。

伊利沙伯二世2022年9月8日在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡駕崩，享年96歲。查理斯隨後成為國王，是英國有史以來最年長新君主。由於需要準備，加冕禮往往不太可能在君主即位不久後舉行。本報綜合報道