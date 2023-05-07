內地官媒斥尹錫悅涉台論 韓反擊

【本報綜合報道】內地有官媒早前曾就南韓總統尹錫悅訪美發表社評，強烈指摘他訪美前的涉台言論，又指其政府在南韓歷屆政府中可能是對美國最不具有民族獨立意識的。南韓駐華大使館上周五批評，內地官媒使用失當措詞無端指摘，已就此正式提出抗議。

向兩涉事媒體發信

南韓使館上周四向兩間涉事媒體發送信函，指有關社評以偏頗的視角和煽動和刺激性的失當措詞，對南韓元首和政府追求地區和平穩定的外交政策進行毫無客觀依據的一股腦貶低，韓方對此表示強烈遺憾，並敦促其採取措施避免類似情況再發生。使館又指，兩間媒體以低俗到難以啟齒的表達方式無端指摘南韓元首的部分內容，令人懷疑能否稱得上體面，奉勸其將心比心。