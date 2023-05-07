台海戰雲 山東號編隊 首成體系 西太平洋演訓

中國大陸官媒昨日報道，解放軍山東號航空母艦編隊完成首次成體系、成規模遠赴西太平洋海域的遠海戰備訓練，近日已返回母港。台海局勢持續緊張之際，美媒指拜登政府將動用緊急權力「總統撥款權」，向台灣提供總值約5億美元（約39億港元）的軍事援助。

大陸官媒指，解放軍山東艦航母編隊在台島以東海空域，參加了上月的環台島戰備警巡及「聯合利劍」演習，同步開展戰鬥值班、課題演練、飛行訓練，並在島鏈外與火箭軍、陸基航空兵，以及其他水面作戰編隊開展聯合演練。

面對外軍艦機輪番偵察試探的複雜局面，山東艦航母編隊及時準確掌握態勢，精準高效控制兵力行動，始終做到積極應對、穩妥處置，有效提升實戰能力。編隊完成歷時近一個月的遠海戰備訓練，近日返回母港。有內地軍事專家認為，這反映國產航母已具備近海防禦及遠海護衞能力。

東部及南部戰區加緊訓練 陸媒同日報道，解放軍東部戰區海軍某登陸艦大隊近日與陸戰某旅開展協同訓練，提升聯合作戰能力，讓官兵在真打實練中提升能力。南部戰區海軍航空兵某團近日亦組織多架大型反潛巡邏機在南海某海空域，開展夜間搜攻潛訓練，為後續訓練打下堅實基礎。

傳美向台提供39億元軍援 另一方面，美媒指作為2023年預算的一部分，美國國會批准拜登政府行使總統撥款權，向台灣提供最多10億美元（約78億港元）的軍事援助。總統撥款權允許在緊急情況下，毋須經過國會批准即可從庫存中移送物品和服務。一旦動用，該批5億美元對台軍援將是10億美元授權的首筆軍援。目前未知軍援包括甚麼項目，亦未知時間。

美國國防部發言人拒絕評論美國政府是否推動5億美元對台軍援，僅指防長奧斯汀今年2月曾經向參議院軍事委員會表示有意動用總統撥款權，美方維持長期以來的政策立場，努力履行《台灣關係法》下的美方責任，並會持續這樣做。拜登政府過往也是透過總統撥款權，向烏克蘭提供逾35次軍援。

美第二批多管火箭提早交台 台灣向美國分兩批採購，共29套M142高機動多管火箭系統（HIMARS）。由於台海形勢緊張，經美方與原廠協調後，把台方增購的第二批18套HIMARS交貨日期，由2027至28年提前至2026年。HIMARS由美國洛歇馬丁公司與英國航太系統合作生產，發射箱可攜帶6枚火箭或一枚陸軍戰術導彈。據台灣國防預算書顯示，HIMARS主要是兵力馳援本島及離島時，可以即時火力跨區增援，同時陸軍將建立自主的大面傷火力，以精準殺傷、摧毀及癱瘓登陸敵軍。本報綜合報道