江西6市29縣暴雨 29萬人受災

【本報綜合報道】內地上周二以來，華中、華東等地出現今年以來最強降雨，昨日立夏首日南方迎來最強潑水時段的「暴雨開場」。江西省撫州、吉安、宜春、新餘、萍鄉及上饒市等6市29縣，逾29萬人受災，1萬人緊急轉移安置，農作物受災面積3.7萬公頃，直接經濟損失2.3億元人民幣（約2.6億港元）。國家防總昨午啟動防汛4級應急響應，派工作組、專家組趕赴現場指導搶險救援。

撫州市多個鄉鎮降雨量達到特大暴雨級別，其中崇仁縣24小時降雨量達304毫米。強降雨導致河水猛漲、農田被淹，出現大規模城鎮內澇。消防部門截至昨早已在核心區域營救出14人，但河對面村莊有45人被困。因目前水勢比較湍急且水位續上漲，暫無法渡河施救，當地政府組織消防、應急、民間救援力量和各鄉鎮幹部趕赴救援。豐城市亦受強降雨影響，麗村鎮清豐河堤下江段河堤潰口30多米，下游4個村莊被淹，逾200人受災。宜春豐城市更有河堤潰口，當地各部門正在緊急救援，封堵潰口。