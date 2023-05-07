華情侶命喪峇里 友指正環遊世界

【本報綜合報道】印尼峇里島一間酒店近日發現兩名中國遊客遺體，據報是一對情侶。內媒上周五報道，女死者的朋友證實，兩名死者確實是情侶關係，出事前正環遊世界。中國駐登巴薩總領館表示，登巴薩警局已成立專案組，全力查辦案件。

女死者朋友稱，該對情侶已經在一起兩、三年左右，是讀大學的時候認識，在國內的時候住在江西省南昌市。他們此次出行目的是旅遊，早前已環遊世界很久，近日抵達峇里島。該朋友認為，兩人感情穩定，女方性格溫和，因此對網傳兩人互殺、情殺等言論表示不理解。

兩人的遺體上周一早上被發現，均全身赤裸。其中男死者被發現躺在酒店走廊的陽台上，渾身是血，脖子和左腿均有傷口；女性死者則躺在房間浴室內，頸上有纏繞的傷口。

當地警局設專組查辦 中國駐登巴薩總領館昨日表示，已第一時間與當地警方保持密切聯繫、及時向逝者家屬通報情況，並為家屬赴峇里島辦理善後事宜提供必要協助。總領事朱興龍上周五緊急約見登巴薩市警局局長，了解案件偵辦進程，並就確保中國公民在峇里島旅遊人身安全交換意見。