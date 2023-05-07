澳洲留學生中毒案 台女友稱圖服鼠藥輕生 事主誤飲

澳洲24歲男大學生肖里上月初在台灣誤服含有超級薄血藥成分的老鼠藥中毒險死，與他年齡相差21載的台籍同居女友被列為被告並限制住居。該女友供稱自己喪夫，故把藥加進果汁企圖自殺，肖里卻誤食。惟警方進一步調查發現，她在台並無婚姻紀錄。

檢警調查顯示，肖里去年底認識該名45歲台籍女子，女方平時在台北市的補習班工作，肖里常會找她，甚至在她家中過夜，兩人關係十分曖昧。肖里住院時，女方都會前往照料，肖里父母赴台也是住在女方家中。該女子向警方供稱，其外籍丈夫今年初過世，因心情低落難過，故到新北市中和區購買液態老鼠藥企圖輕生，沒想到她把藥加入葡萄汁準備喝下時，肖里剛好到其家中，在不知情下誤喝加入老鼠藥的果汁。

聲稱喪夫 被揭沒結婚紀錄 該女子聲稱，事後因為自責害怕不敢聲張，才讓事件鬧上新聞版面。惟她接受檢方偵訊時，說詞反反覆覆，頻頻強調自己並非蓄意對肖里下毒。訊後檢警認為，女子說詞恐有隱瞞實情，仍有釐清的空間。經追查發現，該女子在台灣並沒結婚紀錄，不排除是海外婚姻。

另一方面，肖里家人日前通過外國眾籌平台，在網上發起募捐，成功籌得20.8萬澳元（約109萬港元），肖里獲醫療專機送返澳洲，他目前已入住昆士蘭省布里斯班一間醫院接受後續治療。其家人事後拍攝影片，並在眾籌平台發文感謝台灣台北醫學大學附設醫院、協助送肖里回到澳洲的醫療團體及所有捐款人士等，稱肖里父母將於未來數天從台灣返回澳洲，繼續陪伴在肖里身旁，爭取讓他早日康復。本報綜合報道