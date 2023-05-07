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吉林書記胡玉亭 獲選任省長
吉林省第十四屆人民代表大會第二次會議昨日舉行，選舉吉林省人民政府黨組書記胡玉亭為該省省長。上月消息指，中共中央批准胡玉亭任中共吉林省委委員、常委、副書記。吉林省第十四屆人民代表大會常務委員會第二次會議同月決定，接受韓俊辭去吉林省長職務的請求，任命胡玉亭為吉林省副省長、代省長。（綜合報道）
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