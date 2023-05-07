為陸發展組織20載 台旅社負責人囚15年

【本報綜合報道】台灣金門縣安全旅行社有限公司負責人邵維強，自2002年起為大陸發展組織，並吸收孔姓軍媒前記者等人。金門地方法院上周五依違反國安法、銀行法判其合併應執行刑期15年，沒收犯罪所得。

法院指出，邵維強先成功吸收孔姓記者，2019年又成功吸收時任陸軍第八軍團指揮部作戰處上校副處長向德恩，並欲吸收其他在職的中校、上校共3名軍官未遂。另他自2016年1月至去年2月，違反銀行法規定辦理新台幣與人民幣匯兌業務，共約9,000萬元新台幣（約2,306萬港元）。

另從事地下匯兌 法院考量邵維強持續為大陸地區發展組織，直到遭查獲已長達20年，導致向德恩為違背職務受賄，對軍隊士氣及台灣安全危害重大，同時從事地下匯兌期間甚長、金額非小，已嚴重影響台灣金融秩序與外匯管理，遂依違反國安法判處邵維強有期徒刑12年，褫奪公權4年；依違反銀行法判處他有期徒刑5年，合併應執行15年，褫奪公權4年，並沒收未扣案犯罪所得約254萬元新台幣（約65萬港元）及18萬元人民幣（約20.4萬港元）。