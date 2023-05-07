廣交會規模創新高 出口成交額遜疫前

【本報綜合報道】第133屆中國進出口商品交易會（又稱廣交會）上月15日起於廣東省廣州市揭幕，到上周五閉幕。這次是自新冠疫情爆發以來廣交會首次恢復實體展出，儘管今年參展企業數量、進館人次創歷史新高，惟出口成交金額未能回復疫情前同期水平。

綠色低碳產品成交活躍

內地官媒上周五報道，本屆廣交會總展覽面積達150萬平方米，實體參展企業數量達3.5萬家，累計進館超過290萬人次，均創歷史新高。今年實體參會境外採購商約12.9萬人，來自213個國家和地區。本屆廣交會現場出口成交216.9億美元（約1,691.8億港元），網上出口成交34.2億美元（約266.7億港元）。其中，工業自動化及智慧製造、新能源及智慧網聯汽車、智慧生活等新題材和創新產品、綠色低碳產品成交活躍。