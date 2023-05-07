燒烤帶旺山東旅遊 淄博籌建機場

【本報綜合報道】內地五一假期結束，今年出遊人數創下歷史新高，對逐步恢復的民航業打下強心針。在傳統熱門旅遊目的地之外，山東淄博憑燒烤成為今年假期最受關注的旅遊目的地，同時帶旺整個山東的出行行業。據報，淄博首個本土機場已在今年初被納入省建設規劃當中。