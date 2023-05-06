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改罐口設計 保留啤酒風味
日本公司Nendo近日研發一款新的啤酒罐，讓倒出的啤酒保留適量的酒沫，防止啤酒與空氣接觸，得以更大程度保留啤酒的香味和風味。該款啤酒罐設有兩個拉扣，他們透過改變開罐口的設計，以及控制啤酒罐內的壓力，得以能分別倒出啤酒和酒沫。使用者打開第一個拉扣倒出啤酒後，等待數秒便能從第二個拉扣倒出酒沫。
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