推廣漢服 90後青年比賽巡演400場

【本報綜合報道】中國吉林省長春市一名90後青年一直積極推廣漢服活動。多年來，他已與其他漢服愛好者開展漢服巡遊展演、漢服比賽等活動近400場。他前日更走進高校舉辦活動，向大學生們展示漢服之美。

外國人目不暇給 姜向復表示，自己非常熱愛漢服，以前負笈英國求學，旋即便加入學校的漢服社團。他在外國經常穿漢服，吸引不少外國友人熱情跟自己打招呼，並希望了解服飾背後的文化。他指外國人對漢服了解非常少，看見自己穿着漢服會特別驚訝，以為是在過節，令他內心非常驕傲，感覺中華璀璨的服飾文化能夠得到世界上更多人的欣賞。

畢業回國後，姜向復在網上聯繫近500名漢服愛好者，與他們經常一起參加及舉辦漢服展演活動，得到大量好評。其中一名00後女孩李新雨亦有份參與前日的表演，她指現在有愈來愈多年輕人願意加入傳承和推廣中華傳統文化的隊伍中，自己當初接觸漢服時，僅是單純覺得漢服漂亮才加入，但隨着了解更多，她逐漸被漢服所包含的優秀傳統文化深深吸引。