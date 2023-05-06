「勵志女性」系列首位亞裔美國人角色 已故黃柳霜芭比娃娃面世

【本報綜合報道】美國玩具公司美泰（Mattel）近日推出「黃柳霜芭比娃娃」，是芭比「勵志女性」系列中首位亞裔美國人角色。黃柳霜（Anna May Wong）是荷里活首名華裔女星，因從影時克服種族等重重障礙，走紅國際影壇，美泰特意為她發行芭比娃娃。設計中的芭比娃娃留有黃柳霜標誌性劉海，紅色裙子胸前飾有金龍，再配上透明紅色斗篷和金色高跟鞋，包裝中也附有文字講述她的畢生成就。

飽受歧視 離美發展 黃柳霜1905年出生於美國加州洛杉磯，14歲開始參演電影，跑龍套數年後，1922年在《海逝》（The Toll of the Sea）飾演女主角。黃柳霜在美國飽受歧視，曾到英國、德國和法國發展，之後再次重返荷里活並奠定地位，同時在星光大道留名。

美國鑄幣表彰成就 她在1961年因為心臟病發而離開人世，終年56歲。美國鑄幣局為了表彰她的傑出成就和貢獻，當局在去年年底發行刻有黃柳霜肖像的25美分的硬幣，成為登上美國錢幣的首張亞裔面孔。