比利時茶和天下展 中國傳統五道再現

撫琴作畫焚香品茗賞花 比利時首都布魯塞爾「茶和天下」主題展周四拉開帷幕，開幕典禮以模仿中國古代文人雅士的聚會方式舉行，包括撫琴禮茶、焚香掛畫、聽琴品茗、賞花聞香、執筆書畫等，再現中國傳統文人生活的琴書茶花香「五道」，濃濃古風呼之欲出。

展覽由昨日至下月9日在當地中國文化中心開放，期間分3個單元，即「中國茶源遠流長」、「中國茶生生不息」及「茶文化融貫中西」，通過展出圖片、影片、實物茶具、藝術表演、互動等形式，展現茶文化背後的中國人文精神和生活哲學，以及茶在中國與世界交往共榮的重要位置。

茶蘊含中華文化內涵 連通世界 中國駐歐盟使團團長傅聰、中國駐比利時大使曹忠明、歐盟官員、多國駐比利時和駐歐盟大使等嘉賓出席開幕式。傅聰在致詞中表示，茶起源於中國，盛行於世界，過去茶通過絲綢之路遠銷歐洲，揭開中歐溝通的歷史輝煌；曹忠明則指，中國的茶已有逾4,700年歷史，不僅蘊含「人與自然和諧共生」的中華文化精神內涵，更是中國連通世界的重要紐帶。本報綜合報道