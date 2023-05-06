時隔1191日 世衞解除新冠緊急狀態

【本報綜合報道】世界衞生組織時隔1,191天後昨日宣布，新冠疫情不再構成「國際關注的突發公共衞生事件」，但強調疫情並未因此而結束，提到東南亞和中東地區的病例數字仍然激增，全球每周依然有多達數千人因感染新冠病毒而喪失性命。

全球至少700萬人疫歿 世界衞生組織總幹事譚德塞表示，解除對新冠疫情的緊急狀態，並不代表它作為全球健康威脅已經結束。他指官方統計顯示全球至少有700萬人死於新冠病毒，但他認為真實的死亡數字可能接近2,000萬人。

新冠病毒2020年起在全球範圍肆虐，世界衞生組織指至今造成7.64億宗感染病例，並有約50億人接種至少一劑疫苗加強保護。

世界衞生組織緊急委員會周四舉行新冠疫情例行季度評估會議，委員會向譚德塞就當前疫情形勢及未來防控，建議結束疫情屬於「國際關注的突發公共衞生事件」的狀態，獲得對方接納。2020年1月30日，世界衞生組織宣布新冠疫情是「國際關注的突發公共衞生事件」，同年3月11日進一步宣布新冠疫情已經「全球大流行」。

全球首宗新冠病例於2019年12月在中國發現，之後迅速傳播至全球其他國家及地區。當時專家估計醫療衞生系統較薄弱的國家會出現重大死傷，結果反而是英美等醫療體制健全的國家死亡人數最為嚴重；數據亦顯示非洲的新冠死亡人數僅佔全球總數3%。