英王加冕 警降示威容忍門檻

【本報綜合報道】英國倫敦今日舉行英王查理斯三世加冕儀式，翌日在溫莎堡舉行慶祝音樂會，預計兩萬人參加。警方表明對示威降低容忍門檻，預告動用新修訂的公共秩序法。人權組織指摘警方開創危險先例，不是保障觀禮權利而是壓制異議。

泰晤士河谷警察局助理局長邦特（Christian Bunt）將在英王加冕儀式負責溫莎保安，他表示基於加冕儀式具標誌性質，警方將確保沒有引發混亂或破壞和平，避免嚴重干擾加冕活動。當局目前未接到團體或個人知會抗議，鼓勵有意者盡早聯繫。

團體斥人權噩夢 公共秩序法規定堵路可以判囚12個月；對疑似將造成破壞的示威者，警方可以預先搜查並阻止。人權組織Liberty政策和活動經理安德魯斯（Emmanuelle Andrews）稱，英國對加冕儀式的警務工作形成人權噩夢，對民主國家樹立非常危險的先例。

另一方面，英國氣象局預測倫敦周六多雲和潮濕，中午時間有雨。國防部周四指可能縮減或取消涉及60架飛機的壓軸飛行表演，天氣需要符合雲層和能見度的限制。

英王查理斯三世