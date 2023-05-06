美國會暴動罪成 4極右分子可囚20年

審訊歷時四個月，塔里奧和被告比格斯（Joseph Biggs）、諾丁（Ethan Nordean）、雷爾（Zachary Rehl）、佩佐拉（Dominic Pezzola）被指控試圖在2021年1月6日阻止國會認證拜登當選總統。當天塔里奧不在首都華盛頓，但有「驕傲男孩」成員指控他指揮襲擊國會山莊。陪審團裁定塔里奧、比格斯、諾丁、雷爾合謀煽動罪成，但未能夠對佩佐拉的這項控罪達成一致裁決，法官指示陪審團繼續商議。與此同時，上述5人皆被判處妨礙國會等其他數項罪名成立。

被指自視為特朗普軍隊

審訊期間，檢察官指「驕傲男孩」將自己視為「特朗普的軍隊」，準備進行「全面戰爭」，阻止拜登成為總統，該組織「站在特朗普身後，願意為他使用暴力」。辯方律師否認被告密謀襲擊國會山莊或阻止國會認證拜登勝出總統選舉，塔里奧的律師曾經指稱煽動暴徒施襲的是特朗普，塔里奧只是特朗普和當權者的代罪羔羊。