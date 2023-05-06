塞國48小時再爆槍擊 8死13傷

闖3村莊掃射平民 21歲槍手就擒 塞爾維亞48小時內再發生嚴重槍擊案，在首都貝爾格萊德管轄的南部城鎮姆拉代諾瓦茨，一名年輕男子當晚在村內大開殺戒，造成至少8人死亡，13人受傷，遇難者包括一名警察及其妹妹。警方一度對潛逃槍手發出通緝令，後者最終被捕。

事發於當地時間周四深夜11時許（香港時間周四下午5時），事發地點位於貝爾格萊德以南約42公里的姆拉代諾瓦茨鎮。21歲疑犯布拉奇駕車分別前往杜博納（Dubona）、馬里奧拉謝（Mali Orasje）和賽普辛（Sepsin）3個村莊，使用突擊步槍向人群掃射，其後駕車離開現場。

大規模搜捕 列國內恐襲 警方接報展開大規模搜捕，出動所有特種警察部門，包括反恐單位、直升機單位等。當局最終在貝爾格萊德以南約100公里的中部城鎮克拉古耶瓦茨附近，拘捕疑犯。美媒引述消息報道，當地政府已將此次事件視為國內恐怖主義襲擊。

貝爾格萊德周三（3日）另有一名持槍14歲少年，返回小學母校亂槍掃射，造成至少9死7傷，死者包括8名兒童及一名保安。他事後被警方制服，雙手被鎖上手銬帶離現場。資料顯示，上世紀90年代科索沃戰爭期間，塞爾維亞國內流通大量非法槍械，其後政府立例收緊合法持械條件，目前國內總人口達660萬，但其中7.8萬人擁有持械許可。本報綜合報道