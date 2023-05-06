黑海經合組織大會 俄烏代表混戰

【本報綜合報道】土耳其安卡拉周四至周五舉行黑海經濟合作組織議會大會，俄羅斯和烏克蘭均派代表團出席，期間雙方互相騷擾。烏方代表一度打斷俄方代表發言，俄方代表其後扯走一面烏克蘭國旗。烏方代表見狀上前搶奪，兩人一度混戰。

搶奪烏克蘭國旗觸發 來自統一俄羅斯黨的國家杜馬成員季莫菲耶娃（Ola Timofeeva），在大會代表俄羅斯發言，胸前別上俄羅斯軍事象徵聖喬治絲帶。烏克蘭代表期間走到她身後，展示帶有三叉戟國徽的烏克蘭國旗，俄羅斯代表上前阻撓。主辦方土耳其大國民議會議長森托普（Mustafa Sentop）宣布休會，把違反活動規則的代表團逐出會議廳。

稍後季莫菲耶娃在會場外接受俄羅斯傳媒訪問之際，烏克蘭執政黨人民公僕黨議員馬里科夫斯基（Oleksandr Marikovskyi）走近。季莫菲耶娃指控馬里科夫斯基高喊親烏克蘭的口號，並在她身旁舉起一面烏克蘭國旗。另一名俄方代表上前扯走烏克蘭國旗，馬里科夫斯基立即上前奪回；兩人一度混戰，需要由在場保安分隔。