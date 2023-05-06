中俄外長會談 討論和平解決烏危機

拉夫羅夫

【本報綜合報道】中國外長秦剛與俄羅斯外長拉夫羅夫周四在印度果阿邦出席上海合作組織外交部長會議，期間舉行雙邊會晤，雙方曾經討論和平解決烏克蘭危機。

俄羅斯外交部表示，秦剛與拉夫羅夫討論中俄元首今年3月會談達成協議的落實情況，包括實際領域的個別合作項目，兩人亦對中俄關係在地緣政治不穩定背景下的發展表示讚賞。與此同時，雙方也就上海合作組織現狀和進一步發展前景交換評估意見，並歡迎上海合作組織成員國為維護歐亞大陸的和平與穩定所作出的努力。雙方確認願意在聯合國、上海合作組織、金磚五國、俄印中機制、二十國集團等關鍵國際組織和對話機制發展上相互協調。

安排兩國各層級交流 中國外交部表示，秦剛與拉夫羅夫同意規劃、安排好下階段兩國高層和各層級交往；同意加強與上海合作組織成員國溝通協調；同意加強金磚五國、二十國集團、聯合國等多邊框架下協調配合；同意加強在亞太地區溝通協調。雙方就烏克蘭危機交換意見，秦剛表示中方將堅持勸和促談，願同俄方保持溝通協調。拉夫羅夫稱重視中方發表的關於政治解決烏克蘭危機的立場文件，贊同中方原則立場，願同中方以坦誠方式保持密切溝通。

另一方面，聯合國安理會周四聽取歐洲安全合作組織工作通報，中國常駐聯合國副代表耿爽表示，該組織在預防和解決衝突方面具有豐富經驗，由於目前歐洲安全面臨的風險挑戰上升，中方期待它為維護歐洲和平穩定發揮積極和建設性作用。