日本石川縣6.3級地震 釀1死22傷

【本報綜合報道】日本石川縣能登半島於昨天下午2時42分發生黎克特制6.3級地震，震源深度10公里，屬於淺層地震。而當地晚上9時58分再次發生5級地震，沒有發布海嘯警告。珠洲市多處出現民宅倒塌，造成一死22傷。總理大臣官邸危機管理中心針對是次地震，設立官邸對策室處理事件。

觀光名勝塌石 遊客尖叫逃生 地震一帶沿岸地區海面水位變動，估計維持兩小時至3小時。消防部門證實至少一處房屋倒塌；網上影片顯示，觀光名勝見附島土石崩塌，遊客尖叫狂奔逃生。能登半島之後數分鐘內接連發生餘震，其中下午2時53分餘震強度達到黎克特制4.7級。

地震蔓延鄰近地區，同縣珠洲市、輪島市分別錄得5級至6級地震，其他縣如新潟、富山、福井亦測出4級地震。東京大學地政研究所佐竹健治教授指出，能登半島近年頻發地震，今次錄得最大級別，未來地震將更頻發及強度更高，需要提高警覺。

香港旅遊業議會總幹事楊淑芬說，獲悉本港暫時有一個有35人的旅行團正身處石川縣，全部團友都安全，行程未受影響。