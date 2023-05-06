家人受威脅議員不滿 加國擬驅逐涉事華官

喬美蘭

立場反華並批評中國人權狀況的加拿大在野保守黨議員莊文浩，早前聲稱在香港的家人受威脅，同時指摘總理杜魯多政府不作為；加拿大外長喬美蘭周四出席國會外交事務委員會聽證會時表示，政府正在考慮所有選項，包括驅逐涉事的中國外交官出境，但也在評估一旦這樣做，中方可能作出報復的嚴重程度。

喬美蘭在聽證會證實報道，指加拿大安全情報局認為一名中國駐多倫多領事館外交官，有份參與尋求莊文浩親人資料的行動。她在會上向莊文浩表示情況不可以接受，但不確定是否會應保守黨要求驅逐涉事的中國外交官，並指要考慮一旦這樣做，中方或會報復，加拿大的「經濟利益、領事利益，還有外交利益都會受到影響」。喬美蘭之後向記者表示，很快就會作出決定是否驅逐中國外交官，又指指示外交部副部長傳召中國大使叢培武，表明加方不容忍外國干預。

中國駐加拿大使館通報，叢培武周四會見加拿大外交部負責人時，就加方所謂中國干涉加內政的謊言，威脅可能驅逐領事人員闡明嚴正立場，提出強烈抗議；若加方執意挑釁，中方將堅決奉陪到底。

莊文浩在聽證會表示，加拿大安全情報局2021年向總理的國家安全顧問通報，指莊文浩及其家人因批評北京的人權紀錄而受威脅，與杜魯多早前聲稱該局沒有匯報相關情報的說法有矛盾；惟公共安全部長曼迪仙盧堅稱政府是周一才獲悉這些訊息。

中方斥無端污衊 提嚴正交涉 中國外交部發言人毛寧昨日表示，加拿大無端污衊抹黑中國駐加拿大使領館正常履職，中方強烈不滿及堅決反對，外交部美大司負責人向加拿大駐華大使提出嚴正交涉。她強調中國駐加拿大外交領事人員恪守有關國際公約，依法履職，中方將採取必要措施堅決維護自身利益；又提到中方2021年決定制裁加拿大有關議員，是對加方基於謊言和虛假訊息，藉口新疆人權問題對中國有關個人和實體實施制裁的回應，加方無理挑釁、嚴重損害中方利益在先，中方作出有力回應是完全正當和必要。本報綜合報道

莊文浩