美參議院兩黨提法案 與台簽租稅協定

《台灣租稅協定法案》由民主黨參議院外交關係委員會主席梅嫩德斯及共和黨首席議員里施、亞太小組主席范赫倫及共和黨首席議員羅姆尼提出，法案指美國與全球65個司法管轄區簽署租稅協定，台灣是美國前幾大貿易夥伴及全球重要經濟體，加上其戰略重要性及中國大陸威脅日益嚴重，美方應該進一步加強與台灣經濟關係。

美國傳媒早前報道，台灣多年來渴望與美國簽署租稅協定，但直到美國去年8月實施晶片法，預期來自台灣的投資大幅增加，才凸顯此議題的迫切性。梅嫩德斯表示，台灣強健參與全球及美國市場，對供應鏈韌性及美國未來經濟安全至關重要。里施指出，美台租稅協定將降低不必要雙重課稅、避免逃稅，並移除雙邊貿易障礙。