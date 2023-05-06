美再炒作北京武統 全球經濟大凶 年損7.8萬億

前國安顧問：或兩年內發生 促日同助陣 美國國家情報總監海恩斯周四警告，一旦中國大陸攻打台灣，將令全球最大先進半導體晶片製造商台積電停止生產，初期令全球經濟每年損失高達1萬億美元（約7.8萬億港元）。北京仍然傾向和平統一兩岸，但同時為軍事選項做準備，前白宮國家安全顧問奧布賴恩稱，中國大陸可能提早至兩年內入侵台灣。

海恩斯當天出席國會參議院軍事委員會聽證會，提到台積電生產的先進半導體晶片，被用於全世界幾乎所有類別的90%電子設備。如果中國大陸攻打台灣阻礙台積電生產晶片，將產生巨大的全球金融影響，並認為在最初幾年內，每年影響在6,000億美元（約4.68萬億港元）到一萬億美元之間。她補充，如果解放軍出兵台灣成真，而且台積電晶片生產受阻，也將同時對美國國內生產總值和中國經濟產生影響。

海恩斯警告美國債務違約可能造成全球對美元價值的不確定性，令貨幣和金融市場的波動，中國和俄羅斯趁機把美國描繪為功能失調、混亂、不穩定的國家。雖然沒有情報表明中國計劃散布假資訊宣揚美國債務違約，但中方可能尋求利用這機會。

傳華府嘗試安排中美防長會面 在美國前朝特朗普政府任職的奧布賴恩近日接受日本傳媒訪問，敦促日本和美國堅決應對中國大陸的威脅，警告若日本、美國和其盟友不向台灣提供自我防衞的武器、不給台灣必要的外交力量，阻止北京認為可以入侵台灣而沒有後果，台灣可能處於非常危險的境地。前美國印太司令部司令戴維森前年提出，北京可能2027年前準備好攻打台灣，但奧布賴恩認為這條「死線」已經縮短，現時只剩下一年或兩年。

另一方面，美國傳媒引述匿名知情人士報道，美國國防部嘗試安排國防部長奧斯汀與中國國防部長李尚福下月在新加坡會面，當地下月2日至4日舉行「香格里拉對話」亞洲安全會議。美國國防部發言人邁納斯回應稱，沒有會議安排可以宣布，並稱美方尋求與中國軍方領導人保持暢通的溝通管道；中國駐華盛頓大使館未有回應置評請求。倘若成事，這將是今年2月氣球事件後，中美國防部長首次面對面會晤。

氣球事件令中美關係跌至新低，中方拒絕奧斯汀和美國參謀長聯席會議主席米利的通話請求，前者去年6月在香格里拉對話與時任中國國防部長魏鳳和會面。李尚福因涉及向俄羅斯購買戰機及防空系統被美國制裁，使中美高層軍事接觸變得尷尬。

陸外交部斥美軍火商組團竄台 中國外交部發言人毛寧周五表示，美國向台灣售武嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衞自身主權和安全利益；干涉中國內政、破壞台灣海峽和平穩定的外部勢力，將為其錯誤行徑承擔責任、付出代價。她批評美國25間軍火商組團竄台、與民進黨當局舉行防務論壇，表明美方正在把台灣變成「火藥桶」，呼籲民進黨當局立即停止為一己私利出賣台灣同胞根本利益。本報綜合報道

台積電是全球最大先進半導體晶片製造商。

（Getty Images圖片） 奧布賴恩 海恩斯