租客擅拆承重牆 累200戶無家可歸

【本報綜合報道】黑龍江省哈爾濱市有屋苑租戶擅自拆除房屋的承重牆，導致大廈多層牆體出現裂紋，約200戶居民受影響無法回家。當地城市管理和行政綜合執法局通報指，已經責令當事人的違法行為，對當事人進行立案調查，同時亦會同相關部門對拆改的牆體進行安全防護，下一步將依法依規從重追究相關責任人的責任。

破壞式裝修 可面臨刑責 內媒周四報道，根據《住宅室內裝飾裝修管理辦法》，在住宅室內裝飾裝修活動中，禁止未經原設計單位或者俱有相應資質等級的設計單位提出設計方案，擅自變動建築主體和承重結構。根據相關法律規定，這種破壞式裝修，輕則要承擔民事賠償責任，重則可能面臨行政處罰乃至承擔刑事責任。

除了業主的責任外，施工方和物業管理都有其責任所在。施工方理應比業主有更充足的施工經驗，因此面對僱主提出的不合理要求時理應拒絕；物業管理方則應該收取相應押金後，對施工人員、材料和具體拆改行為作出監督和指導，因此物業管理方亦須肩負相應法律責任。