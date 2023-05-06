3貨車路口相撞 起火奪命
【本報綜合報道】江蘇省泰州市周四發生交通事故，多輛貨車相撞後起火。泰州市120調度中心工作人員表示，事發後派救護車前往現場，但由於有人當場遇難，救護車最後空車返回。泰州市殯儀館工作人員也證實有遇難者遺體被送到殯儀館。
遇難者遺體移殯儀館
事發周四清晨5時許，現場為江蘇泰州高港區永安洲鎮。網上流傳現場畫面顯示，在一個十字路口有3輛貨車相撞起火，並冒出大量濃煙；多輛消防救援車輛趕到現場，消防員向起火車輛射水。事發後附近兩支消防救援中隊共派出18名消防員，約上午6時撲熄明火，8時許現場處理完畢，目前仍然調查事故原因和傷亡情況。
目擊者向內地傳媒表示，發生撞擊的貨車「一輛拉鋼材，一輛拉卷材，一輛是集裝箱（貨櫃）」 。住在附近的居民稱，當時在睡夢中聽到一聲巨響，「我家住在20層，感覺房子都在震動，天花板的吊燈都被震得搖起來」。之後居民打開窗戶，看見肇事汽車在路口撞在一起，火光沖天，濃煙瀰漫，但「火很快就被撲滅了，現場交通也恢復了」。
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