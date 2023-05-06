3貨車路口相撞 起火奪命

目擊者向內地傳媒表示，發生撞擊的貨車「一輛拉鋼材，一輛拉卷材，一輛是集裝箱（貨櫃）」 。住在附近的居民稱，當時在睡夢中聽到一聲巨響，「我家住在20層，感覺房子都在震動，天花板的吊燈都被震得搖起來」。之後居民打開窗戶，看見肇事汽車在路口撞在一起，火光沖天，濃煙瀰漫，但「火很快就被撲滅了，現場交通也恢復了」。