抱起4歲童摔落地 幼園老師停職

【本報綜合報道】陝西省榆林市柳先生4歲兒子被指在幼稚園從椅子摔下來，經診斷為閉合性顱腦損傷輕型，頭皮血腫。他查看幼稚園閉路電視畫面發現，兒子遭老師抱起再摔落地。涉事老師被停職，惟柳先生一家始終未收到老師和幼稚園道歉。

枕部腫塊大如雞蛋 事發今年3月6日，柳先生接到榆林市高新區第一幼兒園李老師電話後，立即將兒子送醫。之後幾日，兒子多次提到「老師打人」，甚至因而發噩夢。柳先生同月9日到幼稚園查看閉路電視畫面，發現兒子當天坐在椅上，李老師看到其扭身後，便用雙手抱起他，用力摔在地。柳先生問兒子老師為何有這樣的舉動，兒子說當時吃飯，扭頭拍一下東西，老師就把他抱起來扔地上；李老師則解釋自己當時情緒失控。

榆林市公安司法鑑定中心上月19日發出鑑定書，顯示事主枕部可見約雞蛋大小腫塊，局部皮膚瘀青，觸痛、壓痛明顯、頭皮下血腫。柳先生稱兒子心理受到傷害，一直待在家中，希望教育部門對此事有明確處理意見，要求老師和幼稚園公開道歉。榆林市高新區教育文體局辦公室高主任表示，李老師有教師資格證，現已對其作出停職處分。