河北無牌女教師 脫光幼園童上衣

同場另一老師竟袖手旁觀 河北省承德市一間幼稚園近日有女教師粗暴脫去男童上衣，還威脅對方的雙胞胎哥哥不可對家長說；在場另一名的女老師則對此袖手旁觀。家長得悉事件後報警，揭發涉事女教師沒有教師證。家長事後收到警方的通知單，指涉事女老師被拘留8天。

涉事學生家長馬女士稱，家中一對4歲大雙胞胎在承德市寬城滿族自治縣的指航燈幼稚園上學。上月24日放學後，馬女士發現兒子流鼻涕咳嗽特別嚴重。哥哥表示老師不但把弟弟的衣服脫光了，又恐嚇不准將這事告訴家長，不然就打弟弟。

受害童叫嚷「不上學啦」 馬女士到學校要求看課室的閉路電視畫面，發現女教師當日將男童的衣服逐件脫去，直至其上身赤裸。課室當時有另一名老師目睹整個過程，卻袖手旁觀。馬女士稱，涉事女老師年約30多歲，對她印象不深，事後才得知她為臨時聘用，沒有幼稚園教師證。

馬女士稱，出事後兒子情緒很不好，又叫着「不上學啦不上學啦」。事件目前已經由教育局協調，馬女士要求幼稚園還兒子一個公道，並杜絕這種事情再發生。內媒曾聯絡涉事幼稚園一名負責人，對方推說「我現在有事」。寬城滿族自治縣教育和體育局的工作人員則建議內媒向宣傳部門查詢此事。

僅拘留8天 網民指太少 事件曝光後，不少網民紛紛炮轟涉事老師的惡行，稱「拘留8天太少了」、「為何要脫光孩子衣服，心理變態嗎」；另有網民炮轟袖手旁觀的老師，「她對惡行無動於衷，一看就是教學日常，盲猜受害者估計不止一個」；亦有人呼籲問責園長。本報綜合報道