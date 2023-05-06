陳水扁延保外就醫獲准 為兒請願遭質疑違規

【本報綜合報道】因犯貪污案被判囚20年的台灣前總統陳水扁，2015年獲准保外就醫。他周二為兒子陳致中涉洗錢罪被判入獄到總統府請願，外界質疑違反保外就醫規定。法務部矯正署周四發布消息，核定第34次延長陳水扁保外就醫；針對請願行為，台中監獄同日已經口頭告誡陳水扁，未來不排除要求他到其他醫療機構檢查。

矯正署指示監獄搜證 矯正署表示，台中監獄參酌醫囑及醫院診斷書，上月20日陳報陳水扁保外醫治第34次展延案，該署審核後周四核定延長期間為周五至8月4日。對於陳水扁前往總統府等機關請願，涉及受刑人保外醫治期間管理事項，矯正署表示周四已經指示台中監獄搜集相關事證，並依受刑人保外醫治審核基準及管理辦法檢視妥適性。

台中監獄除當天透過電話告誡陳水扁，應該注意保外醫治期間言行，近日也會派員增加探訪次數促其注意。矯正署又稱，台中監獄為完整了解陳水扁保外醫治期間的病況發展，未來或要求他到其他醫療機構檢查，以補充後續保外醫治展延陳報的審查資料。