澳洲留學生誤服鼠藥案 在台女友列被告

【本報綜合報道】澳洲24歲男大學生肖里（Alex Shorey）上月初在台灣誤服含有超級薄血藥成分的老鼠藥中毒險死，周三已經由醫療專機送返澳洲繼續接受治理。為了釐清事主中毒事件的疑點，台北地檢署傳喚與他年齡相差逾20載的台籍同居女友，訊後把她列被告並限制住居，全案朝違反「毒品危害犯罪防制」方向調查中。

較事主年長逾20載 現限制住居 肖里父親史蒂夫以證人身份協助調查，他稱老鼠藥是兒子向家人提及，但家人不清楚兒子為何吃到老鼠藥，又認為應該與台灣小食無關。由於史蒂夫已經回國，檢警不排除在全案調查告一段落後，透過外交渠道通知調查結果。對於外界質疑肖里服食大麻合成的新興毒品，檢警經專家勘驗事證初步排除涉及毒品或台灣路邊小食。

肖里在台女友被限制住居被視為案情突破，當地傳媒指肖里去年底赴台後，輾轉認識該名45歲女子，最後入住女方在台北市中山區的住處。台北市刑警大隊周三到該住所搜查，找到肖里懷疑誤食的老鼠藥，於是帶走該女子。歷經5小時偵訊，女方對肖里如何誤食老鼠藥的過程答非所問，因此警方把她移往北檢交由檢察官複訊。

肖里在布里斯班的亞歷山德拉公主醫院治療，目前情況穩定，但康復之路漫長。史蒂夫指兒子相當虛弱、無法下床，但靠着褪黑激素睡得很好；兒子說話不多，只是一直玩手機。史蒂夫日前在社交網，感謝台灣的醫療團隊助兒子的狀況穩定下來。