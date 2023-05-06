放料詐騙黨 台北派出所長免職

集團首腦爆行賄過程 涉款逾25萬 台灣台北市警察局大同分局寧夏路派出所所長葉育忻，涉收取「台版柬埔寨」詐騙集團首腦100萬新台幣（約25.6萬港元），向對方洩露個人資料及情資，周三遭士林地檢署聲請羈押。台北市警察局周四召開記者會，指葉男涉案情節重大，一次記兩大過並免職，大同分局局長則記過兩次。

檢警查出，葉跟詐騙集團首腦「藍道」杜承哲、「西利雅」洪俊杰，至少暗中聯繫一年多，數次提供各種偵辦資料給對方。今年3月詐團在新北市淡水區、桃園市中壢區的據點被破，杜、洪曾向葉求助。在上月7日，杜的同夥被抓，他曾暗中聯繫葉，希望打聽同夥後續狀況；葉當時以辦案為由，打給不知情中壢分局普仁所派出所同事，藉此取得疑犯姓名及部分事證。

女友人開虛幣帳戶收錢 眾嫌後來移送士檢，杜又問葉偵訊情形，葉一時問不出來，竟然拿士檢的交保單寫上犯嫌名字及交保金額，宣稱「有3、4個會交保」，讓杜認為葉「很有辦法」。杜多次給予葉報酬，葉為免查緝，找劉姓女友人開設虛擬幣帳戶，杜再把價值逾百萬元的泰達幣匯入。

上月11日杜男落網，葉認事態嚴重，立刻將iPhone丟棄，另聯絡劉女推演若被約談，要如何交代。檢方本月3日搜索葉的住處時，除發現30萬不明現金，也找到手機空盒。檢方偵訊藍道及劉女，兩人說出行賄過程，讓葉無法抵賴，檢察官認為葉急丟手機，又找劉女串供，有滅證、勾串及逃亡之虞，向士院聲押禁見，周三獲裁准。

遭下令羈押 防滅證逃亡 士林地檢署於周三發出指揮令台北市警察局政風室、督察室配合內政部警政署政風室和新北市警察局刑事警察大隊，持搜索票至葉男的辦公室、住家及車輛搜索，並扣查相關電腦、電話紀錄偵辦。檢察官周三複訊後，向法院聲請羈押禁見葉男，法院於周四開庭訊問。

督察長楊哲昌表示，葉男與詐騙集團成員接觸交往，涉嫌違背職務收受賄賂、偽造公文書、公務員洩漏國防以外之秘密及違反個人資料保護法等罪，涉案事證明確、情節重大。

台北市警察局長張榮興周四早上召開考績會，依公務人員考績法將葉男核予一次記兩大過，同時依警察人員人事條例規定予以免職。本報綜合報道

葉育忻 葉育忻是台北市警察局大同分局（圖）寧夏路派出所所長。