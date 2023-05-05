芬蘭脫離北極熊 經濟依賴中國龍

芬蘭自12世紀之後一直被瑞典統治，至1809年瑞典對俄帝國戰敗而被俄佔領，成為相當高度自治的芬蘭大公國，由沙皇當大公爵。一次大戰期間，芬蘭於1917年獨立，而在二次大戰後，芬蘭一直因為保持政治中立而享受俄羅斯提供的巨大益處。

不過，長時間身在福中不知福的芬蘭，竟然於去年申請及於早前加入北約，結果是禍不單行，不單止與俄羅斯政治決裂，亦難以期待可以得到北約有效保護，反而勾引北約可能在當地部署核彈，使國家置身俄核子短程打擊的高度危險之中。更可怕的是，芬蘭人民隨時要為此付出莫大的經濟代價！

上屆總理 遺下爛攤 首先，芬蘭政府倉促加入北約，似乎忘記了它每年當俄羅斯及西方世界的物流中介有50億美元的收益，包括將俄石油加工成各種相關產品，連同天然氣轉運到歐洲，其中船運就佔了9億美元。如今俄對其斷供油氣、木材及電力，反而使中國的歐洲一帶一路發展截獲其收益。原來先前因環保理由，芬蘭政府已禁俄煤入口，如今芬蘭20%供暖出問題而要加入採煤及燃煤，民間還要燒木頭取暖及生活，使空氣污染加劇。為填補俄羅斯禁運的石油，芬蘭現在要入口昂貴的挪威石油，結果政府要用補貼來抵銷人民消耗石油產品的價格上升；電力供應也出現問題，因為歐電比俄電貴3倍。能源短缺使芬蘭的生產及生活成本大增，通脹已經高達9%。

還有，俄芬空域封閉使芬蘭每月少收15億歐元開放領空及機場的收益，加上俄遊客不來又造成19%旅遊收益損失。最後，俄禁止芬蘭貨入口，芬蘭貨若改靠土耳其及中國轉運就幾無收益可言。

經濟學家替芬蘭算了這大筆帳，才使政府及人民醒覺，上屆總理（如今只是看守總理）馬林帶給了芬蘭人這個大災難，芬蘭新政府要接這個經濟可能面臨崩潰的燙手山芋，更恐懼國內人民反經濟衰退及高通脹的示威抗議會排山倒海到來。

西方世界面對芬蘭加入北約導致經濟衰退之外的另一個後果，就是芬蘭會變得更依賴中國。芬蘭人與俄羅斯經濟脫鈎，購買力會大降，驅使芬蘭更需要中國資金、基建實力及平價商品。如今令北約國詫異的是，把芬蘭小妞從北極熊的「懷抱」中「救出來」，卻把她送入中國龍的「繾綣」之中！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻