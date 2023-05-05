攝影師潛拍海洋 盼關注環保

【本報綜合報道】海洋世界絢爛多彩，令不少人心生嚮往。新加坡傳媒周三報道，當地一名男子自幼熱衷於觀察海洋生態，他長大後成立了工作室，除為人物及企業拍攝寫真外，還會在水下拍攝各種生物，希望能打破創作邊界，並藉照片讓人們了解海洋生態重要性，喚醒社會大眾的環保意識。

3歲開始學攝影 29歲的卓興傑從小在新加坡和汶萊沿海地區生活，3歲開始便經常學習拍照，並在長大後逐步向夢想進發，設立攝影工作室，更結合潛水的興趣，去年開始專攻水下攝影。他表示，到海邊不僅消暑放鬆，更是他享受豐富多姿海洋的方式。他稱儘管從事水下攝影需長時間泡在水中，期間會感到寒冷且有未知風險，但認為這對他而言極具價值。

卓興傑表示，經營水下拍攝還需研究個別海洋生物的習性，了解牠們的動作和特徵，並在下水前提前想好構圖和打光，才能拍下最美的一幕。他已連續兩年在亞洲潛水博覽會海洋之聲比賽榮獲年度最佳照片，他指此類比賽不能後期編輯照片，因此很考究攝影師的功底，形容參賽經歷是一場不可思議的旅程，亦為他贏得許多難得機會。