5月5日(五)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月05日 (五)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
螺螄粉郵票首發行
中國廣西柳州螺螄粉是當地的特色小食，中國郵政近日發行了首張螺螄粉主題的郵票及明信片等文化周邊。郵票主要展現形式採用了傳統印刻，在田螺形的外框中是一碗熱氣騰騰的螺螄粉，背景則描繪柳州市的自然風光。此外，當地還一同推出螺螄粉郵局，為柳州街頭增添趣味。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20230505-0505_00180_065/螺螄粉郵票首發行
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc