兩岸國際

螺螄粉郵票首發行
中國廣西柳州螺螄粉是當地的特色小食，中國郵政近日發行了首張螺螄粉主題的郵票及明信片等文化周邊。郵票主要展現形式採用了傳統印刻，在田螺形的外框中是一碗熱氣騰騰的螺螄粉，背景則描繪柳州市的自然風光。此外，當地還一同推出螺螄粉郵局，為柳州街頭增添趣味。
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