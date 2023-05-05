恒星晚年吞噬行星或揭地球最終宿命

美國科學家團隊首次觀察到一顆處於晚年時期、類近太陽的恒星，正在不斷膨脹並一口氣吞噬一顆行星，隨後將部分物質噴射至太空，或能填補學界對地球及其他行星命運理解的缺失部分。研究於周三在英國科學雜誌《自然》發表。

研究人員表示，該顆恒星大小和成分與太陽相似，位於銀河系中，距離地球約1.2萬光年，年齡約為100億年，是太陽的兩倍。它正處於紅巨星階段早期，即其生命周期後期。處於紅巨星階段的恒星可持續膨脹至原來直徑的100倍，吞噬附近的所有行星。科學家此前曾觀察到恒星膨脹，但從未觀察到行星遭吞沒。

今次觀察到被吞噬的是一類稱為「熱木星」的行星，熱木星是軌道離恒星很近的氣態巨行星。研究人員指，隨恒星膨脹得愈大，行星開始掠過恒星大氣層，行星墜入恒星大氣層愈深，其周圍環境就愈密集，它被拖向內部的速度也愈快。

酷熱將星體撕裂 這需要一個可能已穩定存在數百萬或數十億年的行星軌道，導致它突然墜入恒星，酷熱最終將行星撕裂，行星的物質混合在整個恒星中。而行星在被完全吞噬前，曾利用自身重力撕開恒星表層，但恒星的質量比行星大逾千倍，最終完全吞噬行星。

研究主要作者基沙萊•德（Kishalay De）表示，研究人員目前未發現該顆恒星附近有其他行星繞行，但不排除可能性。他指，可想像地球都會有類似命運，而地球質量太小，當被太陽吞噬時亦甚難察覺。本報綜合報道