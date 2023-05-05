涉偽造疫苗紀錄 巴西前總統被搜屋

曾公開反對打針 多名親信被捕 曾一直公開反對新冠疫苗、宣稱自己不會接種的巴西前總統博爾索納羅再捲入風波。因涉嫌偽造新冠疫苗接種紀錄，其位於首都巴西利亞的住所周三遭警方搜查，他和妻子被沒收手機，幾名親信亦被逮捕。博爾索納羅否認任何不當行為。

博爾索納羅一直宣稱不會接種，但他以涉及敏感私隱資料為由，拒絕公開自己的疫苗接種紀錄。惟新任總統盧拉政府的官員裁定，公開博爾索納羅的疫苗接種紀錄合乎公眾利益。而紀錄顯示，博爾索納羅在2021年接種了疫苗，但警方懷疑該紀錄可能是偽造的，博爾索納羅利用它得以入境需要疫苗接種證明的美國，並對此展開了調查，並在周三展開搜查行動。

安插衞生部假資料 獲入境美國 警方稱，巴西衞生部持有的新冠疫苗接種紀錄遭人安插了虛假資料，有人從而獲得進入美國所需的疫苗接種證書；據稱，這些虛假資料是在去年11月至12月期間插入到紀錄中的，當時博爾索納羅仍擔任總統。博爾索納羅在盧拉就職之前幾日，即去年於12月底前往了美國佛羅里達州，至今年3月30日才返國。

博爾索納羅在被突擊搜查後，否認篡改任何紀錄，他說：「就我而言沒有作出任何偽造，我沒有接種疫苗，講完。」而據最高法院周三發布的法庭文件顯示，博爾索納羅擔任總統時其中一名私人助理西德（Mauro Cid），是逮捕令的目標人物之一，他在博爾索納羅卸任後仍擔任其助手。

法庭文件顯示，警方援引證據，指西德設計了一項計劃，令博爾索納羅在於12月21日登記為已接種疫苗人士，有關登記是在里約熱內盧郊區的一所公共衞生辦公室製作的，於一周後被刪除。此外，博爾索納羅的兩名保安人員亦因為偽造自己的疫苗接種紀錄而被捕，有關紀錄被指是他們與博爾索納羅一起飛往美國之前偽造。本報綜合報道