美日韓軍官訪關島 齊登戰略核潛艇 示威味濃

美國海軍周四公布，美國海軍、日本海上自衞隊及南韓海軍的潛艇部隊指揮官於上月18日，在西太平洋戰略要地關島共同登上美軍俄亥俄級戰略核潛艇緬因號視察，是首次有美日韓潛艇艦隊高級指揮官一同登上美軍彈道導彈潛艇。美軍形容，今次行動是美方如何推進美日韓三邊關係的一個例子，這種關係是前瞻性、反映共同價值觀的，並堅決反對挑戰地區穩定的威脅。

美軍指，駐日本的美國海軍第7潛艇群指揮官西夫（Rick Seif）、日本海上自衞隊潛水艦隊司令官俵千城、南韓海軍潛艇部隊指揮官李洙烈（Su Youl Lee，音譯）登上緬因號視察，包括展示該艦的能力。西夫指出，在關島登上緬因號的行動反映美國與日本和南韓的特殊關係，以及美國對每個聯盟的堅定承諾，這些不斷巡邏的潛艇是美國核威懾力量的關鍵、穩定和高效要素。

俵千城則稱，今次視察促進日方對美國戰略作戰資產的了解，相信通過這種訪問加深美日韓潛艇部隊指揮官之間的相互了解，將加強與美國的聯盟。李洙烈表示，今年是韓美同盟建立70周年，它仍然是朝鮮半島和平與安全的關鍵，今次訪問是重申美國向南韓提供的安全承諾和能力的機會。

可搭載20枚潛射彈道導彈 美國現役14艘戰略核潛艇均是俄亥俄級，每艘設計搭載24枚三叉戟二型D5潛射彈道導彈，每枚導彈配備多個核彈頭，但美俄《新削減戰略武器條約》限制現時最多搭載20枚導彈。

美國國防部4月25日曾發放照片，指緬因號於同月18日抵達關島，是持續向印太地區盟友提供延伸威懾。本報綜合報道