俄黑海港口煉油廠 遇襲起火

俄羅斯南部克拉斯諾達爾（Krasnodar）新羅西斯克的黑海港口附近一個煉油廠周四凌晨遭無人機襲擊，爆炸起火。火勢在約2小時後撲熄，無人傷亡。此前，位於俄羅斯西部一處連結俄羅斯大陸與克里米亞半島橋樑附近的燃料庫，也於周三失火。（綜合報道）