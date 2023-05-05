兩岸國際

俄駐芬蘭瑪麗港領館 遭破壞

俄羅斯外交部周三表示，俄羅斯駐瑪麗港領事館在周日晚上到周一凌晨遭破壞，俄駐芬蘭大使館已向芬蘭外交部發出照會，要求將肇事者繩之於法。俄外交部稱，事發時有一群人向領事館範圍投擲爆炸音效裝置以及其他物品，破壞者的行為對俄羅斯人員的生命和健康構成直接威脅。（綜合報道）
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