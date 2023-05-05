美製多管火箭 烏存地堡防核攻

【本報綜合報道】烏克蘭正計劃向俄羅斯展開春季反攻之際，烏克蘭國防部周三在社交網Twitter上載片段，首度披露美援M142高機動多管火箭系統（HIMARS）存放於地堡內，但沒有透露地點。地堡於蘇聯時代建成，宣稱可抵禦核打擊。

片段開首，HIMARS發射火箭揚起塵土，一名蒙面烏克蘭軍人以經電腦修改的聲音發言。他稱：「俄羅斯士兵！我是HIMARS隊長。請相信我的話，我不會攻擊任何提供裝甲車輛及彈藥庫坐標的軍營。」鏡頭一轉，一名烏軍士兵站在一個似乎有圓形金屬物支撐的掩體內，指揮HIMARS發射車倒後駛入掩體。HIMARS隊長之後再次喊話：「俄羅斯士兵！繼續給我目標物坐標，這樣死亡就不會從天而降。」他接着透過對講機下令HIMARS開火，影片以一枚火箭劃破夜空作結。