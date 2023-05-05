美製多管火箭 烏存地堡防核攻
【本報綜合報道】烏克蘭正計劃向俄羅斯展開春季反攻之際，烏克蘭國防部周三在社交網Twitter上載片段，首度披露美援M142高機動多管火箭系統（HIMARS）存放於地堡內，但沒有透露地點。地堡於蘇聯時代建成，宣稱可抵禦核打擊。
片段開首，HIMARS發射火箭揚起塵土，一名蒙面烏克蘭軍人以經電腦修改的聲音發言。他稱：「俄羅斯士兵！我是HIMARS隊長。請相信我的話，我不會攻擊任何提供裝甲車輛及彈藥庫坐標的軍營。」鏡頭一轉，一名烏軍士兵站在一個似乎有圓形金屬物支撐的掩體內，指揮HIMARS發射車倒後駛入掩體。HIMARS隊長之後再次喊話：「俄羅斯士兵！繼續給我目標物坐標，這樣死亡就不會從天而降。」他接着透過對講機下令HIMARS開火，影片以一枚火箭劃破夜空作結。
美再23億元軍事援烏
美國於周三宣布向烏克蘭提供新一輪價值3億美元（約23.4億港元）的軍事援助，當中首次提供海蛇航空火箭彈（Hydra-70）予烏方。美國國務卿布林肯在聲明中指出，最新一批軍援將在俄方發動的殘酷無理戰爭之中幫助烏克蘭繼續防衞；又指在俄國結束戰爭前，只要有需要，美國和盟友以及合作夥伴將繼續支持烏克蘭。
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